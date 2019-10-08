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Erzurum'da traktör işyerine girdi

Erzurum'da traktör işyerine girdiERZURUM - Erzurum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör 3 araca çarptıktan sonra beş katlı apartmanın alt katında bulunan işyerinden içeri daldı.

08.10.2019 15:23
Erzurum'da traktör işyerine girdi
ERZURUM - Erzurum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör 3 araca çarptıktan sonra beş katlı apartmanın alt katında bulunan işyerinden içeri daldı.
Edinilen bilgilere göre, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, 3 araca çarptıktan sonra işyerinden içeri dalarak durabildi. Kaza sonrasında işletmenin camı büyük bir gürültüyle kırılırken dükkanda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Kaza sonrasında traktör şoförü korku dolu anlar geçirdi. Kazanın yaşandığı anda mahallede bulunan vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Mahalle sakinleri, "Biz olayı şu şekilde gördük. Bir patlama sesi geldi. Etrafa baktık, traktörün camı kırarak içeri daldığını gördük. Erkek bir sürücü vardı. Şükür kimseye bir şey olmadı. Ama burada önemli olan yaya kaldırımında bir şey olmaması. Orada biri olsaydı çarpabilirdi." dediler.
Olayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlattı.
Erzurum'da traktör işyerine girdi

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Kaynak: İHA

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