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Erzurum'da Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası yapıldı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası Erzurum'da gerçekleştirildi.

24.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:20Erzurum'da Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası yapıldı
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Üniversitelerarası Curling Şampiyonası Erzurum'da gerçekleştirildi.
Erzurum Curling Salonu'nda 21-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada, 6 üniversiteden 6 erkek ve 6 kadın olmak üzere toplam 12 takım mücadele etti.
Şampiyonda müsabaka sonuçları şöyle:
Erkekler:
1. Erzurum Atatürk Üniversitesi

2. Erzurum Teknik Üniversitesi

3. İstanbul Teknik Üniversitesi

Kadınlar:
1. Erzurum Atatürk Üniversitesi

2. Erzurum Teknik Üniversitesi

3. Kocaeli Üniversitesi

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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