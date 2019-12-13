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Erzurum'da üniversite öğrencileri "böcek ve bitki" sergisi açtı

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde topladıkları böcek ve bitki türlerini sergiledi.

13.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:26Erzurum'da üniversite öğrencileri
'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, 'nin farklı bölgelerinde topladıkları böcek ve bitki türlerini sergiledi.
Fakültenin bitki koruma bölümünde okuyan öğrenciler, tarımda ilaçlamanın biyoçeşitlilik üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri araştırmak amacıyla çalışma yaptı.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan böcek ve bitki türlerini inceleyen öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla topladıkları numuneleri, üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu Fuaye Alanı'nda sergiledi.
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle yaptıkları çalışmada, topluma çevre bilincinin oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.
Toplumun böcek türleri hakkında ön yargılı olduğunu ifade eden Çalmaşur, "İnsanlarımız özellikle böceklerin, yabani bitkilerin ve mikroorganizmaların hepsinin zararlı canlılar olduğunu sanıyor. Aslında çok büyük bir çoğunluğunun birçok yönleriyle faydalıdır. Bu böcek ve bitki türleri tabiatın ve canlılar aleminin birer parçasıdır ve doğal denge açısından mutlak mevcut olmaları gereklidir." diye konuştu.
Çalmaşur, tabiatın dengesi ve bütünlüğüne katkı sağlayan böcek ile bitki türleri konusunda bilinçli davranılmasını istedi.

Türkiye, Erzurum, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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