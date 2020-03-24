Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Erzurum'da üniversite öğrencileri 'evde kal' çağrısına video kliple destek verdi - Haberler

Erzurum'da üniversite öğrencileri "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi

Erzurum'da üniversite okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.

24.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:34
Erzurum'da üniversite öğrencileri
Erzurum 'da üniversite okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlarda kalan kız öğrenciler, Türkiye 'nin Kovid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi.
Öğrenciler evlerinden çektikleri video ile birbirlerine "Türkiye'ye bir mesajımız var", "Ben evdeyim, sen de evde misin", "Birlikte başaracağız", "Evde kal Türkiye" diye seslendi.
Öğrencilerin destek klibi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
?

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Erzurum, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız

Son Dakika Güncel Haberleri

15:09: Edremit'te belediye şirketindeki işçilerin ücretsiz izne çıkarılmak istendiği iddiası - Haber 15:08: Belediye Başkanı Bilgin'den koronavirüse karşı "görüntülü konuşma" uygulaması - Haber 15:08: Dolmuşlarda kapasitenin yarısı kadar yolcu taşındı - Haber 15:08: Yeşilyurt belediyesi bir telefon kadar vatandaşların yanında - Haber 15:08: Vefa sosyal destek çalışmaları sürüyor - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı - Haber 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber
Loading