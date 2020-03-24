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Erzurum'da üniversite öğrencileri "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi

Erzurum'da üniversite okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.

24.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:11
Erzurum 'da üniversite okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan kız öğrenciler, Türkiye 'nin Kovid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi.
Öğrenciler evlerinden çektikleri video ile birbirlerine "Türkiye'ye bir mesajımız var", "ben evdeyim sen de evde misin", "birlikte başaracağız", "evde kal Türkiye" diye seslendi.
Öğrencilerin önce arkadaşlarına sonra Türkiye'ye Sağlık Bakanlığınca ön görülen kurallara uyma çağrısı sosyal medyada büyük beğeni aldı. Erzurum’da üniversite öğrencileri ’evde kal’ çağrısına video kliple destek verdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Erzurum'da üniversite öğrencileri "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi
Etiketler : Türkiye, Erzurum, Güncel

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