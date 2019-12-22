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Erzurum'da üniversite öğrencisi kazada öldü

Erzurum'da hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

22.12.2019 00:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 00:04 Erzurum'da üniversite öğrencisi kazada öldü
'da hafif ticari aracın çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Erkan Şimşek'in kullandığı 25 DZ 604 plakalı hafif ticari araç, Erzurum- E-80 kara yolu Aziziye ilçesi Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu yakınında yolun karşısına geçmek isteyen Servet Abracı'ya çarptı.
Abracı, yaya üst geçidine 30 metre mesafede meydana gelen kazada hayatını kaybetti.
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi olduğu belirtilen Abracı'nın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.
Gözaltına alınan araç sürücüsü Şimşek de Dadaşkent Polis Merkezi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan kara yolu cenaze ve aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Erkan Şimşek, Erzincan, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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