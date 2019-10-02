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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

02.10.2019 10:46Erzurum'da uyuşturucu operasyonu
Erzurum'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan otobüs ile Erzurum'a gelen bir kişiyi şüpheli hareketleri sebebiyle takibe aldı.
Ekiplerce durdurulup üzeri ve eşyası aranan bu kişinin sırt çantasında, vakumlanmış 2 ayrı pakette toplam 1027 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlının yakalanması sonrası çalışmalarını genişleten jandarma olaya ilişkin 2 zanlıyı daha yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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