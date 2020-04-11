Erzurum'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum'da sokak ve caddelerde yaşanan yoğunluk sona erdi.
11.04.2020 01:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:12
Yasağın açıklanmasının ardından fırınların ve gıda malzemesi satışan iş yerlerinin önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü.
Polis ekipleri ana arterler ve ara sokaklardaki devriye görevlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA