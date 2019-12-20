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Erzurum'da veli öğretmen el ele

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Erzurum'da Veli Öğretmen El Ele" projesiyle Erzurum genelinde görev yapan 11 bin 500 öğretmen eş zamanlı olarak öğrenci ailesine veli ziyaretinde bulundu.

20.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:33 Erzurum'da veli öğretmen el ele
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Erzurum'da Veli Öğretmen El Ele" projesiyle Erzurum genelinde görev yapan 11 bin 500 öğretmen eş zamanlı olarak öğrenci ailesine veli ziyaretinde bulundu.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan projeyle il genelinde görev yapan 11 bin 500 öğretmen eş zamanlı olarak 11 bin 500 öğrencinin ailesini ziyaret etti. "Sebeb-i Ziyaretimiz Çocuklarımız" sloganı ile yürütülen veli ziyareti programı tüm ilçelerde, tüm okullarda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımla yürütülen proje; il genelinde eğitim konusunda farkındalık oluşturmak, eğitimin üç sacayağı olan veli-öğretmen-öğrenci ilişkisini güçlendirmek, akademik başarının artmasının anahtarı olan okul-aile işbirliğini artırmak, öğrencilerin özgüvenlerini yükseltip kendilerini değerli hissetmelerini sağlayarak öğrenme farklılıklarını en aza indirmek, öğrencileri okul kadar önemli bir öğrenme ortamı olan ev ortamınında gözlemlemek amacıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında ayrıca veli ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarla Twitter üzerinden #erzurumdaveliöğretmenelele hashtagı ile tt (trend topic) çalışması başlatıldı. Atılan 47 bin tweet ile Türkiye gündemine girilerek ülke kamuoyunda büyük bir etkileşim sağlandı, Erzurum eğitim camiası olarak eğitim konusunda ülke çapında farkındalık oluşturuldu. Etkinlik öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı ve bu memnuniyeti dile getiren, projenin faydalarını belirten binlerce tweet atıldı. - ERZURUM

Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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