Erzurum'da Venedik Dönemine Ait 150 Sikke Ele Geçirildi

Erzurum
'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Venedik
dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikke ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı. Erzurum
Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Palandöken
ilçesindeki bazı kişilerin Kültür ve Tabiat Varlığı niteliğinde olduğu değerlendirilen tarihi eser bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyonda, altın rengi görünümünde, üzerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan ve Venedik
dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikkeyi ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler Erzurum
Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak serbest bırakıldı. - ERZURUM
Jandarma, Venedik, Erzurum, 3. Sayfa
Kaynak: İHA