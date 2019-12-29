Haberler » Güncel » Erzurum'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi - Haber

Erzurum'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçisi sürüsü görüntülendi.

29.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:58 Erzurum'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi
'un ilçesinde, nesli koruma altında olan yaban keçisi sürüsü görüntülendi.
Yoğun kış şartlarının yaşandığı kentte, yaban hayvanları da olumsuz hava koşullarından etkileniyor.
Ardahan-Şenkaya kara yolundaki kayalıklarda yiyecek arayan keçi sürüsü vatandaşlarca fark edildi. Bazı sürücüler, keçileri cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.
Vatandaşlardan Ahmet Bedir, ilk kez yaban keçisi gördüğünü belirterek, "12 keçiyi birden görmek beni heyecanlandırdı. Onları gördüğümüzü fark ettiklerinde uzaklaştılar." dedi.

Ardahan, Şenkaya, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:38   Karaman'da kar yağışı - Haber
13:37   İSTANBUL VALİLİĞİNDEN YILBAŞI TEDBİRLERİ AÇIKLAMASI - Haber
13:36   Yeni yılda termal otel tercihi - Haber
13:36   Meteorolojiden fırtına uyarısı - Haber
13:31   Atatürk'ün ilk gazetesi 'Minber' Toroslar'da yeniden hayat buldu - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
29.12.2019 13:38:10