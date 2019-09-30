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Erzurum'da yangın

Erzurum'un Karayazı ilçesinde çıkan yangında 5 aileye ait ot balyaları yandı.

30.09.2019 15:52
Erzurum'un Karayazı ilçesinde çıkan yangında 5 aileye ait ot balyaları yandı.
İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi'ndeki bir alanda bulunan ve köylülerin kışın hayvanlarının ihtiyacını karşılamak için hazırladığı ot balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler köylülerce söndürülemeyince Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Gelen itfaiye ekiplerince köylülerin desteğinde müdahale edilen yangın söndürüldü. Olayda, 5 aileye ait ot balyalarının büyük çoğunluğu yandı.
Ot balyaları yanan köylülerden Zülfikar Taşdemir, yangının çıkış sebebini bilmediğini belirterek, ot balyalarının bir anda alevler arasında kaldığını söyledi.
Taşdemir, yangın dolayısıyla ciddi maddi kayıp yaşadıklarını anlattı.
Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebine ilişkin araştırma başlattı.
Erzurum'da yangın

İtfaiye, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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