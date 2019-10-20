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Erzurum'da yangın

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında samanlık ve kiler kullanılamaz hale geldi.

20.10.2019 21:34Erzurum'da yangın
Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangında samanlık ve kiler kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Sarısaz Mahallesi'nde, Şahset Ediz'e ait samanlık ve kilerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İki itfaiye ekibinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Samanlık ve kilerin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası Oltu Belediyesi ekipleri, kalan enkazı iş makineleri yardımıyla farklı bölgeye taşıdı.

Erzurum, İtfaiye, Oltu, Güncel

Kaynak: AA

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