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Erzurum'da yasa dışı bahisle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı

Erzurum'da, yasa dışı sanal bahis oynatarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

01.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:22
Erzurum'da yasa dışı bahisle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı
Erzurum 'da, yasa dışı sanal bahis oynatarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren siber takip çalışmaları sonucunda, internet sitelerinde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şahısların çeşitli bankalara ait hesaplarında farklı zamanlarda ve değişik miktarlarda para hareketlerinin bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine şüphelilere yönelik operasyon yapan ekipler, sanal bahis oynatmak amacıyla sosyal medya sitelerinde reklam vererek Antalya, Çanakkale ve Adana'da 3 kişiyi dolandıran ve internetten yasa dışı bahis oynanmasını sağlayan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi.
Operasyonda, zanlıların kullandığı çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum, Güncel
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