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Erzurum'da, yasağın ardından hareketlilik

Erzurum'da, yasağın ardından hareketlilikERZURUM'da, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gün, hareketli başladı.

13.04.2020 16:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:44
Erzurum'da, yasağın ardından hareketlilik
ERZURUM'da, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından gün, hareketli başladı. Polis ekipleri, sık sık devriye gezerek, halka evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından ilk günde, Erzurum'un cadde ve sokaklarında hareketlilik gözlendi. Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi ve çevresinde, yaya ile araç yoğunluğu dikkat çekti. Polis ekipleri, sık sık devriye gezerek, halka evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Maskesiz dolaşanları da uyaran polis ekipleri, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti. Banka önlerindeki kişiler de sosyal mesafe kuralına göre bekleyişlerini sürdürdü.
Öte yandan 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca sokağa çıkma yasağına uymayan 108 kişiye, jandarma ve polis ekipleri tarafından toplam 236 bin 586 liralık idari para cezası uygulandı. Erzurum’da, yasağın ardından hareketlilik

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Güncel
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