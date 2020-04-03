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Erzurum'da yeni korana virüs tedbirleri

Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir dizi karar aldı.

03.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:40
Erzurum'da yeni korana virüs tedbirleri
Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında yeni bir dizi karar aldı.

Erzurum'a her ne şekilde olursa olsun (kara yolu, hava yolu) giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarından ayrılmamalarına, kolluk birimleri tarafından takiplerinin yapılmasına karar verilen toplantıda, "Kolluk birimleri tarafından havaalanı, otogar ve ilimizin giriş güzergahlarında gerekli çalışmalar yapılıp, ilimize giriş yapacak kişilere 14 gün ev izolasyonunun yazılı olarak tebliğ edilmesine, Bu kişilerden ikametgahlarından ayrılmamaları yönündeki ikaza uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına, İlçelerden İl Merkezine gelen araçların tedarik, üretim zinciri ve sağlık dışında çok zorunlu haller olmadıkça il merkezine gelmelerine 30 Nisan 2020 tarihine kadar müsaade edilmemesine, zorunlu hallerde Kaymakamlıklarımızdan Seyahat İzin Belgesi alınması şartıyla ilçelerden çıkış yapabilmelerine, İlimiz genelindeki cadde ve sokaklarda, üç veya daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde dolaşmanın yasaklanmasına, uygulamanın kolluk kuvvetleri tarafından denetlenmesine, vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasına, belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri tarafından titizlikle yürütülmesine karar verilmiştir" denildi. - ERZURUM
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Kaynak: İHA

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