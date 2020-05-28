Erzurum'da yeşil sahalar cuma namazına hazırlanıyor

Erzurum'da yeşil sahalar cuma namazına hazırlanıyor (2)781 NOKTADA CUMA NAMAZI KILINACAKErzurum Valisi Okay Memiş, merkez Palandöken İlçesi yüksek irtifa kamp merkezindeki futbol sahalarında cuma namazı için yapılan hazırlıkları inceledi.

28.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:18
Erzurum'da yeşil sahalar cuma namazına hazırlanıyor (2)
781 NOKTADA CUMA NAMAZI KILINACAK
Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez Palandöken İlçesi yüksek irtifa kamp merkezindeki futbol sahalarında cuma namazı için yapılan hazırlıkları inceledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve çalışanlardan bilgi alan Vali Memiş, Erzurum'da 781 noktada cuma namazı kılınacağını söyledi. Yaklaşık 2,5 aydır camilerde namaz kılınamadığını hatırlatan Vali Memiş, "Pandemi dolayısıyla toplu namaz kılınmasının bilimsel alamda sakıncaları olacağı gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu. Yarından itibaren cuma namazları dahil olmak üzere öğlen ve ikindi namazları pandemi kurallarına uyularak cemaatle kılınabilecek" dedi. Camilerle ilgili kararın açıklanmasından sonra sürekli toplantılar yaptıklarını ifade eden Vali Memiş, Erzurum ve ilçelerinde cuma namazı kılınacak yerleri belirlediklerini açıkladı. Memiş, "Aziziyede avlusu müsait olan 101 cammimiz ile bir meydanda, Palandöken'de 70 caminin avlusu ve 9 meydanda cuma namazı kılınacak. Cuma namazı kılınacak yerlerden birisi de burası. Muhteşem bir yer. Pandemiye çok uygun, bulaş riskinin olmadığı alandayız. Büyükşehir belediyesi burada her türlü tedbiri almış. Yakutiye ilçesinde 92 cami ve 4 meydanda cuma kılınacak. Meydanlar Lalapaşa Camii, Yakutiye Kent Meydanı, Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Narmanlı Caminin bahçeleri müsait alanlar olarak belirlendi. Diğer ilçelerimizde ise 454 cami ve kaymakamlık onayıyla 50 alanda namaz kılınabilecek. Erzurum'da toplam 781 niktoda yarın cuma namazı eda edilecek. Erzurum’da yeşil sahalar cuma namazına hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Palandöken, Erzurum, Güncel, Haber

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