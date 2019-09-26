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Erzurum'da yetenekli çocuklara kodlama eğitimi

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Remzi Sakaoğlu Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören yetenekli çocuklara temel ve ileri seviye olmak üzere iki aşamalı kodlama eğitimi verildiği bildirildi.

26.09.2019 18:05Erzurum'da yetenekli çocuklara kodlama eğitimi
Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Remzi Sakaoğlu Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören yetenekli çocuklara temel ve ileri seviye olmak üzere iki aşamalı kodlama eğitimi verildiği bildirildi.
Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ata Teknokent Girişim Evinde Remzi Sakaoğlu Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen kodlama eğitimlerinin tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, Atatürk Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde BİLSEM'de eğitim görmekte olan üstün yetenekli çocuklara temel seviye ve ileri seviye olmak üzere iki aşamalı kodlama eğitimi verildiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tüm dünyada oldukça ciddi bir çalışma alanı teşkil eden üstün yetenekliler eğitiminin Türkiye'de henüz arzulanan ve beklenen seviyede olmadığını ancak bu konuda yakın zamanda ciddi uğraşlar verildiğinin altını çizdi.
Özellikle Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi'nin en önemli yönü olan topluma katkı misyonu çerçevesinde bu konuya oldukça ciddi bir şekilde eğildiklerini aktaran Çomaklı, şöyle devam etti:
"Dünyada birçok örneği olduğu üzere, bu çocuklarımızın her biri toplumda fark oluşturabilecek potansiyele sahip. Bu durum ancak yeterli ve uygun eğitim öğretim süreçleriyle mümkün olabilir. Atatürk Üniversitesi mevcut imkanlarını mümkün olan en üst seviyede bu çocuklarımızın hizmetine sunmaya devam edecek. Düzenlenen bu eğitimler, programın başlangıcını teşkil ediyor. BİLSEM öğrencilerine yönelik olan bu çalışmalar diğer okullarımızda eğitim gören üstün yetenekli çocuklarımızı da kapsayacak şekilde genişletilecek. Program, yaz okulları, hafta sonu kursları, laboratuvar çalışmaları ve gözlem gezileri ile artarak devam edecek."

Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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