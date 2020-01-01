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Erzurum'da yılbaşı denetimleri

İçişleri Bakanlığınca vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla illerde güvenlik tedbirleri artırıldı.

01.01.2020 12:23 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:28 Erzurum'da yılbaşı denetimleri
İçişleri Bakanlığınca vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içinde girmesini sağlamak amacıyla illerde güvenlik tedbirleri artırıldı.

tedbirleri kapsamında 'da emniyet ve jandarma ekipleri alarma geçti. Önlemler kapsamında kent merkezi ve ilçelerde görev yapan emniyet ve jandarma ekiplerince asayiş ve alkol denetimi gerçekleştirildi. Palandöken Kayak Merkezi yolunda denetim yapan ekipler alkollü sürücüler hakkında cezai işlem uyguladı.

Aşkale'de yapılan uygulamalarda ise Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, uygulama yapan ekipleri ziyaret ederek bir süre sohbet etti. - ERZURUM

Yılbaşı, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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