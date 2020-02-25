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Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini arttırdı.

25.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:32Erzurum'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini arttırdı. Kent merkezine yağan lapa lapa kar şehri beyaza bürüdü.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde yağan kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar da zor anlar yaşarken esnaf ise iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Erzurum, Erzincan çevreleri, akşam saatlerine kadar ise Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. - ERZURUM

Erzurum, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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