Haberler » Güncel » Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı - Haber

Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

05.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:46Erzurum'da yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
ilçesinden kent merkezine gelen 25 BB 153 plakalı yolcu midibüsü, Erzurum- kara yolu Hamamdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralıların, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sürüyor.

Pasinler, Horasan, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:16:23