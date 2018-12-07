Erzurum'da "Yüksek Maliyetli Nikah Sarayı Yaptırıldığı" İddiası

Erzurum
'un Palandöken Belediye Başkanı Orhan
Bulutlar, ilçede 2. Abdülhamid anısına yapımı sürdürülen nikah sarayına ilişkin haberlere tepki göstererek, "Amaçları Sultan Abdülhamid Han
'a saldırmak. Abdülhamid Han bizim göz bebeğimizdir. Onun anısına hem Selçuklu
hem Osmanlı motiflerini taşıyan böyle bir eseri yapmaktan şeref duyuyorum." dedi. Orhan Bulutlar
, Palandöken Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ilçede yapımı süren akıllı nikah sarayının tasarruf tedbirlerine rağmen yüksek maliyetle yapıldığı yönünde çeşitli basın kuruluşlarında haberler yer aldığını anımsattı.
Nikah sarayının yüzde 85-90'ının tamamlandığını, yakın zamanda hizmete girmesinin planlandığını söyleyen Bulutlar, şöyle devam etti:
"Bizim nikah sarayımızdan ziyade amaçları Sultan Abdülhamid Han'a saldırmak. Abdülhamid Han bizim göz bebeğimizdir. Onun anısına hem Selçuklu hem Osmanlı motiflerini taşıyan böyle bir eseri yapmaktan şeref duyuyorum. Bu zihniyetlerin öteden beri bizim değerlerimize ve kutsallarımıza saldırdıklarını herkes biliyor."
Sarayın inşaatı kriz döneminde başlamadı
Bulutlar, nikah sarayının inşaatının iddia edildiği gibi kriz döneminde başlamadığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Nikah sarayı onların ifade ettikleri gibi kriz zamanında yapılmadı, yapımına krizden önce başladık. Şehrimin ve Anadolu'nun insanı her şeyin en güzeline layıktır. Keşke nikah sarayı tamamlanmadan gelinliklerin ve kına gecesi elbiselerinin de ücretsiz verildiğini yazsalardı. Burada kıyılacak nikahlarla şehrimizin insanı mali olarak büyük külfetten kurtulacak. Keşke yeni belediye binamızdan, 700 kişiye okuma yazma öğrettiğimiz kültür merkezinden, spor kompleksimizden bahsetselerdi. Hedefimiz devletimize ve milletimize hizmet yapmak. Tüm eserlerimiz kamuya aittir, şahsımıza ait yaptırdığımız hiçbir şey yoktur."
Nikah sarayının 15 bin metrekare üzerine kurulan eser olduğunu anlatan Bulutlar, nikah sarayının kente son yıllarda kazandırılan em önemli ve güzel eserlerden olduğunu belirtti.
"Mali disipline her zaman riayet ettik" Belediye Başkanı Bulutlar
, maliyeti şu an itibariyle 45 milyon lira olan nikah sarayının ihalesini 21,5 milyon liraya yaptıklarını ifade ederek, "Mali disipline her zaman riayet ettik, hiçbir zaman gereksiz para harcamadık. Onların hayallerinin bile ulaşamadığı hizmetleri AK Parti hükümeti ve belediyeleri bugüne kadar destan yazarak yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Onlar ne söylerlerse söylesin biz yolumuza devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.
Han,Orhan Bulutlar,Erzurum
07 Aralık 2018 Cuma 17:26