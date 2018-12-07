Erzurum'da Yüzme Bilmeyen Kalmayacak"

07 Aralık 2018 Cuma 17:23



07 Aralık 2018 Cuma 17:23

Erzurum'da, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik yüzme kursları verilecek.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden (GSİM) yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 16 Nisan 2016'da imzalanan iş birliği protokolü ile Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi başlatıldığı hatırlatıldı.Proje kapsamında Erzurum'da da ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik yüzme kursları düzenleneceği belirtilen açıklamada, projede bu gruptaki öğrencilere birer aylık periyotlarla antrenörler tarafından ücretsiz eğitim verileceği kaydedildi.İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanlığının İkinci Yüz Günlük İcraat Programı sonuna kadar Türkiye'de yaklaşık 100 bin çocuğa yüzme öğretilmesinin hedeflendiğini hatırlatarak, bu doğrultuda yakın zamanda fiilen başlayacak olan projede birer aylık periyotlarla üç dönem halinde ücretsiz eğitimler verileceğini vurguladı.