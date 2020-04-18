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ERZURUM Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ekim sezonu başladı

Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ekim sezonu başladıERZURUM'da havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda ekim dönemi başladı.

18.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 18.04.2020 09:38
Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum'da ekim sezonu başladı
ERZURUM'da havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda ekim dönemi başladı. Aldıkları yazlık tohumları tarlalarına serpen çiftçiler, "Koronavirüs salgını var ama biz de ülkemiz ve ailemiz için ekmek zorundayız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması için bin 293 çiftçiye yazlık buğday tohum desteği verildi. 12 ilçede 24 dekar alana ekilmek üzere dağıtılan tohumları alan çiftçiler, çalışmaya başladı. Bazı çiftçiler, makineyle tarlasına tohum serperken bazıları ise bellerine bağladıkları çuvala doldurdukları tohumları 'bereketli olsun' duasıyla elleriyle toprağa serpiyor. Bazı çiftçiler de tarlaya ektikleri tohumu toprağa iyici karıştırmak için çalışma yapıyor.
Şehrin etrafını çevreleyen dağların zirvesi karla kaplı olmasına rağmen tarlalarını traktörlerle sürerek ekim yapan çiftçiler, "Devletimiz sağolsun yüzde 75'i hibe olmak üzere bize kaliteli tohumluk verdi. Koronavirüs salgınından biz de korkuyoruz ama ülkemiz ve ailemiz için ekim zamanında bu tohumları toprakla buluşturmalıyız" dediler.
Dağların zirvelerinin karla kaplı olmasının çifçinin faydasına olduğunu belirten vatandaşlar, "Şu an ekim zamanı yağmur düşmeden tohumları ekmemiz gerekiyor. Yağmur düştüğü vakit topraktaki tohumlar da yeşermeye başlayacak. Dağlarda kar olması sevindirici. Çünkü kar olması yazın susuzluk çekilmeyeceği manasına gelir. Havalar ısındıkça eriyecek olan karlar yazın çiftçi için su demektir" diye konuştu.
Bu arada Erzurum Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından finanse edilen projeeler kapsamında 5 ilçemizde 30 bin adet ceviz fidanı, 15 ilçede 7 ton fasulye tohumu, 20 ilçede ise 6 ton yonca, 18 ton korunga ve 18 ton fiğ tohumu dağıtıldı. ERZURUM Dağlarının zirvesi karla kaplı Erzurum’da ekim sezonu başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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