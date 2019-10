Erzurum'daki cinayet davası

Erzurum'da, "kan parası" alabilmek için kendini öldürttüğü iddia edilen Zafer Kuzu 'nun katil zanlısı arkadaşı Fatih Yılmaz'ın yargılanmasına başlandı.1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya sanık Fatih Yılmaz'ın yanı sıra mağdur ve sanık yakınlarıyla avukatları katıldı.Duruşmada söz alan sanık Yılmaz, olay günü yaşadıkları mahallede çok yakından tanıdığı maktul Zafer Kuzu'nun yanına gelerek denetimli serbestlikten yararlanabilmesi ve suçu aralarında husumet bulunan C.A'nın üzerine yıkmak için kendisini yaralamasını istediğini ileri sürdü.Zafer Kuzu'nun kendisine "cezaevine girme olasılığım var" dediğini iddia eden Yılmaz, "Zafer Kuzu, C.A. ile olan husumeti dolayısıyla kendisini yaralamamı istedi ve bu konuyu Fuat isimli başka bir kişiye de söyledi. Ayrıca denetimli serbestlikten kurtulmak için böyle bir şeyin yapılmasını istiyordu. Önce bu teklifi kabul etmedim, Fuat da etmedi. Daha sonra 'bir bildiği vardır' diyerek teklifini kabul ettim." dedi.Yılmaz, bunun üzerine yanlarından ayrılan maktulun bir süre sonra pompalı tüfekle geri döndüğünü iddia ederek, şunları kaydetti:"Birlikte dedemin bir akrabasına ait evin üst katına çıktık. Burada kendisine ateş edeceğim mesafeyi gösterdi. Maktul bacağına doğru ateş edilmesini istemişti. Bel bölgesinden her hangi bir yaralanma yaşamaması için tedbir olarak beline iki minder bağladık. Tüfekle ayak kısmına doğru nişan aldım. Ateşledikten sonra Zafer'in yere düştüğünü gördüm. O anda hemen silahı bırakıp Fuat ile beraber maktulü dışarı çıkardık. Sonra yoldan geçen bir vatandaşın telefonundan sağlık ekiplerini aradık ve aynı kişinin aracıyla Zafer'i hastaneye götürdük."Hastane polisine korktuğu için önce "arabadan ateş edip kaçtılar" dediğini ve sonraki ifadesinde gerçeği söylediğini savunan Yılmaz, çok üzgün ve pişman olduğunu dile getirdi.Maktulun babası Abdülkadir Kuzu da oğlunun evlendikten sonra bu kişilerle olan arkadaşlığını kestiğini anlatarak, "Oğlum işine gidip evine geliyordu, bu kişilerle görüşmüyordu. Oğlum cinayete kurban gitti, onu infaz ettiler." ifadesini kullandı.Sanık avukatı Ferhat Yıldırım ise olayda her hangi bir kasıt durumunun söz konusu olmadığını öne sürerek, "Her ne kadar müvekkil hakkında 'olası kast ile adam öldürme' suçundan dava açılmış ise de maktul yakınları dahil söz alanlar maktul ile sanığın kardeş gibi olduklarını duruşmada ifade etmişlerdir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2010/29 sayılı kararına da bakıldığında öldürmeyi gerektirecek her hangi husumetin bulunmaması, sanığın eyleme kendiliğinden son vermesi ve yaralanan maktulu kurtarmak için aktif çaba harcaması nedeniyle 'yaralama' suçundan mahkum edilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Tanık ifadelerini dinleyen mahkemeye heyeti, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.OlayErzurum'un Yakutiye ilçesindeki Muratpaşa Mahallesi'nde, 2 Temmuz'daki olayda Fatih Yılmaz, pompalı tüfekle ateş ettiği arkadaşı Zafer Kuzu'nun (24) ölümüne neden olmuştu. Cumhuriyet savcılığı olayın ardından "olası kast ile adam öldürme suçundan" 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.