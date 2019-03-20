Erzurum'daki Gençlik Merkezlerinde Bez Torba Üretilip Halka Dağıtıldı

Erzurum
'da, gençlik merkezlerinde "Sıfır Atık" projesi kapsamında üretilen bez torbalar vatandaşlara dağıttı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık" projesi doğrultusunda harekete geçen Erzurum'daki gençlik merkezlerindeki atölyelerde bez torba üretilip gönüllülerce halka armağan edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Gençlik liderlerimizin gönüllüler ile yüzlerce bez torba dağıtarak vatandaşlara çevre bilinci oluşturmasının mutluluğunu yaşadık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Yakutiye
Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ise "Naylon torba yerine bez torba kullanımına katkı amacıyla Genç ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile bez torba ürettik ve bu torbaları halka dağıttık. Gençlik merkezlerimizde ürettiğimiz bez torbaları vatandaşa dağıtarak doğa ve çevre bilincini aşılıyoruz." dedi.
Türkiye, Erzurum, Kültür Sanat
Kaynak: AA