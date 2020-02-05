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Erzurum'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Erzurum'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

05.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:03Erzurum'daki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Erzurum Horasan Belediyesi Özel Halk Otobüsü Erzurum Hamamderesi mevkisinde şoför Remzi Fırat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Atatürk Üniversitesinin arşiv biriminde çalışan 28 yaşındaki Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yaklaşık 20 yaralı Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Erzurum'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Hastanede yapılan tedavilerin ardından 1 kişi daha kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - ERZURUM

Erzurum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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