Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait ilk görüntüler

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından birçok ülkeye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) komşu ülkelerde de can almaya devam ediyor. Ülkemize sıçramaması için önlemler üst seviyeye çıkartılırken Erzurum 'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan vatandaşlara ait olduğu öne sürülen ilk görüntüler ortaya çıktı.

İşte Erzurum'dan koronavirüs şüphelilerine ait olduğu öne sürülen görüntüler:

KOMŞU ÜLKELERE DE SIÇRADI

Koronavirüs salgını, 12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından aralarında Türkiye 'nin komşularının da bulunduğu çok sayıda ülkeye sıçradı. Kovid-19 an itibariyle İran, Irak, Yunanistan, Gürcistan olmak üzere 4 komşumuzda tespit edildi. Bu ülkelerden en çok risk teşkil edeni ise 26 kişinin hayatını kaybettiği İran oldu. Irak, Yunanistan ve Gürcistan'da ise henüz Kovid-19'un sebep olduğu bir ölüm vakasına rastlanmadı.

TÜRKİYE'NİN TEDBİRLERİ

Ölümcül virüsün Türkiye'nin çevresinde yayılması sonrası Türkiye de tedbirlerini arttırdı. İran'la olan kara sınırı kapatılırken hiçbir Türk vatandaşının İran'a gitmesine müsaade edilmiyor. İran'dan gelmek isteyen Türk vatandaşları da karantina altına alınmayı kabul etmesi koşuluyla yurda alınıyor.

Kovid-19 tedbirleri çalışmalarında Erzurum, hastalıkla mücadele kapsamında pilot bölge oldu ve birçok hastanede karantina uygulanıyor.

Karantina uygulanan hastanelerden ilk görüntüler ise kamuoyuna sızdı. Hastanede bulunan kimselerin kaydettiği görüntüler, karantinanın vahim sonucunu gözler önüne seriyor.

ERZURUMLULAR İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Öte yandan şehirdeki karantinadan rahatsızlığını dile getiren Erzurum halkı, internet üzerinden imza kampanyası başlattı. Dün akşam saatlerinde başlayan kampanya sonucunda şimdiye dek 7 binden fazla imza toplandı.