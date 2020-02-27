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Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait ilk görüntüler

İran ve Afganistan'da hızla yayılan koronavirüs vakalarının göçmenler vasıtasıyla Türkiye'ye sıçramasından korkulurken, Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı.

27.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:25

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından birçok ülkeye sıçrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) komşu ülkelerde de can almaya devam ediyor. Ülkemize sıçramaması için önlemler üst seviyeye çıkartılırken 'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan vatandaşlara ait olduğu öne sürülen ilk görüntüler ortaya çıktı.

İşte Erzurum'dan koronavirüs şüphelilerine ait olduğu öne sürülen görüntüler:

KOMŞU ÜLKELERE DE SIÇRADI

Koronavirüs salgını, 12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından aralarında 'nin komşularının da bulunduğu çok sayıda ülkeye sıçradı. Kovid-19 an itibariyle İran, Irak, Yunanistan, Gürcistan olmak üzere 4 komşumuzda tespit edildi. Bu ülkelerden en çok risk teşkil edeni ise 26 kişinin hayatını kaybettiği İran oldu. Irak, Yunanistan ve Gürcistan'da ise henüz Kovid-19'un sebep olduğu bir ölüm vakasına rastlanmadı.

TÜRKİYE'NİN TEDBİRLERİ

Ölümcül virüsün Türkiye'nin çevresinde yayılması sonrası Türkiye de tedbirlerini arttırdı. İran'la olan kara sınırı kapatılırken hiçbir Türk vatandaşının İran'a gitmesine müsaade edilmiyor. İran'dan gelmek isteyen Türk vatandaşları da karantina altına alınmayı kabul etmesi koşuluyla yurda alınıyor.

Kovid-19 tedbirleri çalışmalarında Erzurum, hastalıkla mücadele kapsamında pilot bölge oldu ve birçok hastanede karantina uygulanıyor.

Karantina uygulanan hastanelerden ilk görüntüler ise kamuoyuna sızdı. Hastanede bulunan kimselerin kaydettiği görüntüler, karantinanın vahim sonucunu gözler önüne seriyor.

ERZURUMLULAR İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Öte yandan şehirdeki karantinadan rahatsızlığını dile getiren Erzurum halkı, internet üzerinden imza kampanyası başlattı. Dün akşam saatlerinde başlayan kampanya sonucunda şimdiye dek 7 binden fazla imza toplandı.

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Erzurum'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye getirilen vatandaşlara ait ilk görüntüler

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Erzurum, Sağlık, Güncel


HABER YORUMLARI (44)
NEALİHAN SARIASLAN:Neden erzurum sanayide fabrikada değilde vürüste pilot il dadaş bunu affetmez gerisini seçime gidecek olan düşünsün yazıklar olsun 5 millet vekili yolladık bedeli bumu olmalı
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ADINIZI YAZIN:ateşi çıkanı coronavirüs bu diye hücreye atıyolar direk :D
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YORUMCU BABA:karantina haberinde sağdaki adam tişörtle fotoğraf çekiyor . Erzumrumda havalar nasıl acaba
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DADAŞ:Hastanenin içine kar yağmuryor. Ondan olabilirmi.
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2 0
KELEBEK:Kanımız sıcak hava soguk olsda ??
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2 1
ADINIZI YAZIN:ben size sonucu söyliyim negatif :))))))))) ülkemizde görülmemiştir.
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HAYALLER İRANLI MOLLA:GERCEKLER KORONA BU iRAN EN SONUNDA BASIMIZI YAKTI
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ÖLÜM GELMİS HOS GELMİS SEFA GETİRMİS:KACIS YOK KIYAMET GELDi HAZIR OLUN TüM DüNYADA EN AZ 50 MiLYON iNSAN BU HASTALIGA YENiK DüSECEK KALANLARDA SüRüNüCEK NEREDEN BiLiYORSUN DEMEYiN ABD üNiVERSiTE OKUYORUM BüTüN HOCALARIMIZDAN AYNISINI DUYDUK DüNYA BU BULASICI HASTALIGI HAFiFE ALDI DiYORLAR SiMDi GERiSiNi DüSüNSüNLER
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CAHİLE CEVAP:Eminim ki hayatında Abd vatandaşı dahi görmemişsindir.
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5 2
ASİT:Amerikada üniversite okuyormuş :) hocaların Nijeryalı mı güldürme adamı. Elin dinsiz imansız gavuruna inanıyon ben desem inanmazsın!
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20 7
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