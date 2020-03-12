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Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

Erzurum'a, koronavirüse ilişkin farklı illerdeki şüpheli vakalardan alınarak getirilen numunelerin tamamının test sonucu negatif çıktı.

12.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:16

Erzurum 'a, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin farklı illerdeki şüpheli vakalardan alınarak getirilen numuneler, Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarında titizlikle inceleniyor. Farklı illerde durumları şüpheli görülen kişilerde Kovid-19 virüsü bulunup bulunmadığının tespiti için alınan numunelerin tamamının test sonucu negatif çıktı.

TAMAMI NEGATİF ÇIKTI

Görevlilerin de koruyucu kıyafetlerle çalıştığı Erzurum'daki özel laboratuvarda şu ana kadar farklı illerdeki şüpheli vakalardan alınıp incelenen numunelerin tamamı negatif çıktı. Laboratuvarda görevli mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Hülya Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, "Bilgisayar ortamında çeşitli sürüntü örneklerinde virüsün izolasyon çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

"10 İLDEN GELEN NUMUNELER LABORATUVARDA İNCELENİYOR"

Aslan, söz konusu çalışmaları yapmak için dışarıdan personel görevlendirildiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üroloji laboratuvarımız 10 personel, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinden görevlendirilen 9 uzman hekimle hizmet veriyor. Bölgedeki 10 ilden gelen numuneler laboratuvarımızda işleniyor. Gelen numunelerde virüs var mı yok mu DNA izolasyonlarını yapıp rapor ediyoruz."

TESTLER NEREDE YAPILIYOR?

İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı özel şifre ve kartlarla girilebilen Halk Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı laboratuvarlarına alınan numuneler, titizlikle incelenip rapor ediliyor. Bu laboratuvarlarda, her tür suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yanı sıra klinik laboratuvar hizmetiyle kan, idrar numuneleri mikrobiyolojik, virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapılabiliyor.

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Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul, Erzurum, Ankara, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (2)
SECİL:Allahım korusun hepimizi inşallah
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ALİ:amiiiinnn
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