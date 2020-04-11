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Erzurum'daki sessizlik, güvenlik kameralarına yansıdı

Erzurum'da Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kalması kentteki güvenlik kameralarına yansıdı.

11.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:30
Erzurum'daki sessizlik, güvenlik kameralarına yansıdı
Erzurum 'da Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokakların boş kalması kentteki güvenlik kameralarına yansıdı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.

Kentteki sessizlik ise polisin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda her gün binlerce kişinin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı Kent Meydanı ve Ulu Cami istikametinin boş kaldığı görüldü. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Erzurum, Güncel
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