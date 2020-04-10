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Erzurum'daki STK'lardan ortak açıklama; "Üyelerimiz KGF desteklerinden daha fazla yararlansın"

Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığınca, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan üyelerin, Bankalara başvuru yaparak, Kredi Garanti Fonu (KGF) destek ve kefaletinden daha...

10.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:38
Erzurum'daki STK'lardan ortak açıklama;
Erzurum Ticaret Borsası (ETB), Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığınca, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan üyelerin, Bankalara başvuru yaparak, Kredi Garanti Fonu (KGF) destek ve kefaletinden daha fazla yararlanmalarını istediler.

ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, ETB Başkanı Hakan Oral ve ESOB Başkanı Rasim Fırat tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Dünya olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde, üyelerimizi ayakta tutmak için tüm gücümüz ile çalışmaktayız. Bu noktada üyelerimizin sorunlarını, taleplerini ve yaşanan sıkıntıların çözüm yollarını, başta (TOBB) Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ile Bakanlıklara hem şifahi hem de resmi olarak iletmekteyiz. Burada önemli bir konuyu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. En başından beri ifade ettiğimiz gibi, devletimizin bu destekleri, düzenlemeleri ve sağlanan kolaylıkların hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün sektörleri kapsamasını talep ediyoruz. Çünkü artık sıkıntı yaşamayan hiçbir sektör kalmamıştır. Bu gemide hep birlikte ilerliyoruz. Hiçbir üyemizin hiçbir işletmemizin zarar görmesini kesinlikle istemiyoruz. Bu süreci daha çabuk atlatabilme noktasında devletimizin sunduğu teşvik ve destekleri sonuna kadar destekliyoruz. Devletimiz bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladı. Bu tedbirlerin ana omurgasında da; vergi ertelemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri oluşturuyor. Her dört tedbir de firmalarımızın faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli

Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF'nin kefalet kapasitesi de 250 milyar lira arttırıldı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'hiçbir sebepten dolayı, hiçbir tacir, esnaf ve sanatkar mağdur edilmeyecek ve geri çevrilmeyecek' şeklindeki açıklamalarına rağmen, üyelerimiz, bazı bankaların merkez ve şubelerinin kendilerine kredi limitiniz düşük veya kefil ve kefalet gibi sebeplerden dolayı kredi kullandırmadıklarını ifade etmektedirler. Bu da üyelerimizin ve ticaret erbablarının içinde bulunduğu durumu daha da çok içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Bizler, tüm esnafımız gibi tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin bu zor süreçte KGF desteklerinden yararlanmaları için ilgili kurumlar ile çalışmalarımızı ve yazışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda daha çok üyelerimizin bu kefalet imkanından da yararlanmalarını istiyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi
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