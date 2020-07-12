Erzurum’daki tarihi mekanlarda ’normalleşme’ yoğunluğu

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle tarihi ve turistik mekanlarda yoğunluk oluştu.

Kentte, salgın öncesi turistlerin sıkça ziyaret ettiği Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ve tarihi saat kulesi ile Yakutiye Medresesi gibi mekanlar, kontrollü sosyal hayata geçiş süreciyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Ziyaretçiler, yağmura rağmen tarihi Çifte Minareli Medrese'yi ziyaret ederek fotoğrafını çekti. Tarihi mekanlarda yoğunluk oluşturan vatandaşların maske takarak sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi.

Çifte Minareli Medrese'yi ziyarete gelenlerden Ali Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un tarih şehir olduğunu belirterek "Aile olarak sosyal mesafeye dikkat ederek geziler yapıyoruz. Erzurum'da çok sayıda tarihi mekan mevcut. Çok güzel eserler var. Herkesin gelip buraları gezmesi lazım." diye konuştu.