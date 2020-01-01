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Erzurum'daki trafik kazaları kameralara yansıdı

Erzurum'da 2 noktada meydana gelen trafik kazaları kentte yer alan şehir polis kameralarına yansıdı.

01.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:33 Erzurum'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
'da 2 noktada meydana gelen trafik kazaları kentte yer alan şehir polis kameralarına yansıdı.

Meydana gelen trafik kazalarının ilkinde ilçesine bağlı Mahallesi'ndeki bir kavşaktan dönüş yapmak isteyen sürücü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında yer alan istinat duvarına çarptı. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Diğer bir kazada ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi önünde yer alan kavşaktan dönüş yapmak isteyen bir kamyonet diğer istikametten gelen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Her iki kazada saniye saniye şehir polis kameralarına yansıdı. - ERZURUM

Palandöken, Yenişehir, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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