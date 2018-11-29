Erzurum'daki Trafik Kazası

29 Kasım 2018 Perşembe 14:45



29 Kasım 2018 Perşembe 14:45

Erzurum'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 3 kardeşten biri tedavi gördüğü hastanede öldü.Havalanı Yolu Caddesi'nin Erzurum Teknik Üniversitesi Kavşağı'nda, dün bir otomobil ile 2 halk otobüsünün karıştığı kazada ağır yaralanan 3 kardeşten Hasan Cano, tedavi gördüğü Yakutiye Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Diğer kardeşler Cemil ve Cahit Cano'nun ise aynı hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.Olaya ilişkin gözaltına alınan halk otobüsü sürücüsü Tuncay Ç. ise tutuklandı.Havalanı Yolu Caddesi'nin Erzurum Teknik Üniversitesi Kavşağı'nda, dün sürücüsü belirlenemeyen 61 HD 242 plakalı otomobil ile Tuncay Ç'nin kullandığı 25 DM 213 plakalı Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü çarpışmıştı.Kontrolden çıkan bu otobüs daha sonra kavşakta dönüş yapmak için bekleyen Büyükşehir Belediyesine ait Recep Adıgüzeller yönetimindeki 25 LZ 847 plakalı halk otobüsüne çarpmıştı. Kazada, otomobildeki kardeşler Hasan, Cemil ve Cahit Cano, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.