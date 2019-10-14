Haberler » Güncel » Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu

Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu

Aziziye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

14.10.2019 15:47Erzurum'daki uyuşturucu operasyonu
Aziziye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalanan B.Ö. ve K.Ü'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolü sonrası adliyeye çıkartılan her iki zanlı, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" suçlamasıyla tutuklandı.
Olay
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Erzurum'a uyuşturucu getirileceği yönünde bilgi alınmasının ardından B.Ö. ile K.Ü'nün bulunduğu otomobili Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığının arama noktasında durdurmuş, narkotik dedektör köpek Çakıl'ın katılımıyla yapılan detaylı aramada, bagajdaki yedek lastik içerisine zulalanmış 1010 gram bonzai, 8 gram toz esrar ve 3 gram da metamfetamin ele geçirmişti.

Uyuşturucu Ticareti, Aziziye, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:12 Suluk beldesi ve Mebruke kasabasında teröristlerle yaşanan çatışma anları görüntülendi
17:16 Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan AA'ya ziyaret
17:16 (ek bilgi ve görüntülerle)türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi
17:10 Okula yardım yapınca yargılanmaktan kurtuldu
17:15 Malkoç: "BM'nin varlığını tesis etmeye çalışıyoruz"
17:15 Barış Pınarı Gazisi: "Ben de Kürdüm"
17:14 Ezine'de trafik kazası: 3 yaralı
14.10.2019 17:18:46