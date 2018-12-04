Erzurum'daki "Yasa Dışı Dinleme" Davası

04 Aralık 2018 Salı 16:13



04 Aralık 2018 Salı 16:13

Erzurum'da, "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin aralarında eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile "böcek davası" hükümlüsü eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdür Yardımcısı Sedat Zavar'ın da bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Serdar Aydın duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 8. No'lu L Tipi Cezaevi'nden, Serdar Erkan ise Elazığ T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.Sanıklardan Erkan savunmasında, hakkındaki ana dava dosyasında sadece dinleme kararının uzatılmasına ilişkin evrakta parafının olması dolayısıyla suçlama bulunduğunu savunarak, bunun dikkate alınması halinde beraat etmesi gerektiğini savundu.Ancak birleşen dava dosyası sebebiyle 26 aydır tutuklu olduğunu aktaran Erkan, "Birleşen dosyada en kötü ihtimalle ceza alacağım düşünülse bile tutuklulukta geçirdiğim süre bunu karşılayacaktır. Cezam infaza dönüşmüştür. Ailevi sıkıntılarım da dikkate alınarak tahliye talep ediyorum." dedi.Aydın ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Yargılama sonucu beraat edeceğimi düşünüyorum. Gerek usulsüz dinleme gerekse de ByLock'tan dolayı suçsuz olacağım ortaya çıkacaktır." dedi.Heyet, tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.Davanın geçmişiErzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yasa dışı dinleme" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 29 Aralık 2014'te Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Bolu ve Düzce'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, eski Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hurşit Uçak ile emniyet amirleri Serkan Doğan, Soysal Aktürk, Yücel Bilgiç ve eski başkomiser Aslan Kartal gözaltına alınmıştı.Uçak, Doğan, Aktürk, Bilgiç, Kartal ve Romanya'da yakalanan Sedat Zavar ile diğer 14 sanık hakkında, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği", "suç uydurma", "suç işlemek maksadıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından 25 yıldan 130 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.Yargılama aşamasında, sanıklardan Serdar Doğan, Hüseyin Topal, Mehmet Gökçe, Serdar Aydın, Yusuf Çilingir, Serdar Erkan, Cengiz Çiçek, Kenan Kılıç, Aslan Kartal, Yücel Bilgiç, Gürhan Koca ve Hasan Altıntaş'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilmişti.