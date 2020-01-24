Haberler » Güncel » Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı - Haber

Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı

MERKEZ üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Erzurum'dan 3 AFAD ve 2 UMKE ekibi yola çıktı.

24.01.2020 22:23 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:23Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı

MERKEZ üssü 'ın Sivrice ilçesinde meydana 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'dan 3 AFAD ve 2 UMKE ekibi yola çıktı. Bölgeye 2 TIR dolusu lojistik malzeme de gönderildi.

Bugün saat 20.55'te merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedilen derem sonrası Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri göreve çağrıldı. Kısa sürede toparlanan 3 AFAD ekibi ile birlikte Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 2 UMKE ekibi deprem bölgesine doğru yıla çıktı. Erzurum AFAD tarafından bölgeye lojistik destek için 2 TIR dolusu çadır gönderildi.Bu arada Erzincan'dan da beş 112, 2 UMKE ve 2 AFAD ekibi deprem bölgesine gönderildi.



Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Erzurum, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:24  Trump, kürtaj karşıtı eylemde Demokratlara yüklendi
23:24  Kandilli'den Elazığ'daki depremle ilgili uyarı: 5.5, 5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz
23:22  Elazığ Valisi Kaldırım: "Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda."
23:16  Bakanlar deprem bölgesine hareket etti
23:20  DHA YURT BÜLTENİ - 18
24.1.2020 23:25:56