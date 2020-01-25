Erzurum'dan AFAD, UMKE ve 2 TIR lojistik Elazığ'a doğru yola çıktı (3)

990 ÇADIR, 712 YATAK GÖNDERİLDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ekip gönderen AFAD İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, deprem bölgesinde 11 araç, 46 personelle kış şartlarına uygun 990 çadır ve 712 yatak gönderdiklerini söyledi. Karslı, Sağlık Müdürlüğü'nden 2'si ambulans 5 araç 20 personel, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 2 araç 8 personel, Türk Telekom haberleşme grubundan 7 araç 17 personel, Kızılay beslenme grubundan ise 2 araç ve 3 personelin Elazığ'a gönderildiği bilgisini verdi.

'KARADENİZ SAHİLİNDEN İSRAİL'E KADAR HİSSEDİLDİ'

Türkiye, Elazığ ve Malatya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Okay Memiş, depremin Erzurum'un Çat ve Hınıs ilçelerinde hissedildiğini söyledi. Vali Memiş, "O kadar enteresan bir deprem ki Karadeniz sahilinden İsrail'e varana kadar Doğu Anadolu fay hattında hissedildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Burada fazla hissedilmedi, Hınıs ve Çat'ta kısmen hissedildi. Oralarda da olumsuz bir durumla karşı karşıya değiliz. 6.8 şiddetindeki deprem büyük bir deprem. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşları bütün imkanlarıyla oraya seferber olmak durumunda. Erzurum bu konuda çok deneyimli bir vilayet, bölge merkezi. Depolarımızda çok iyi durumdayız yaklaşık 10 bin çadırımız var. Bölgeye 990 tane çadır gönderdik kış şartlarına uygun. 712 yatak gönderdik. Belki de Elazığ'a en önce yardım ekibi gönderen illerin başında geliyoruz" diye konuştu.