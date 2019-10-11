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Erzurum'dan Barış Pınarı Harekatına destek duası

Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 'Barış Pınarı Harekatı' sebebiyle, Cuma namazı sonrası Yakutiye Kent Meydanı'nda, dua merasimi organize etti.

11.10.2019 16:05Erzurum'dan Barış Pınarı Harekatına destek duası
Erzurum Din Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 'Barış Pınarı Harekatı' sebebiyle, Cuma namazı sonrası Yakutiye Kent Meydanı'nda, dua merasimi organize etti.

'Barış Pınarı Harekatına Destek, Dua Programına Davet' anonslarıyla, Cuma namazından çıkan vatandaşlara çağrı yapılan ve Yakutiye Kent Meydanı'nda toplanılan organizasyona, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Erzurum Din Görevlileri Başkanı Emrullah Kaçar katıldı.

Program, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının, Türk ordusuna destek marşlarıyla başladı. Fatih, Zafer, Cenk marşları gibi motive edici marşların ardından, Hafız Musa Er tarafından Kuran-ı Kerim tilavet edildi.

Erzurum Din Görevlileri Başkanı Emrullah Kaçar, "Türk milletinin gururu olan Silahlı Kuvvetlerimizi, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı' Harekatında bulunan tüm Mehmetçiklerimize kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyoruz" dedi.

Kaçar, "İnanıyoruz ki askerimiz yine dünyaya çok önemli bir ders verecek ve tek bir mazlumun kılına zarar getirmeden, hainlerin planlarını bozmayı başaracaktır. Masum insanlar için terör eylemlerinden uzakta bir koridor açılmasına vesile olacak ve böylesine önemli bir operasyonu başarı ile tamamlamaya muktedir tek şanlı ordu, Türk ordusudur. Askerlerimiz başta olmak üzere devlet büyüklerimize ve operasyonda görev alan yöneticilerimize başarılar temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Program, katılımcıların 'Barış Pınarı Harekatı'na destek dualarıyla noktalandı. - ERZURUM

Barış Pınarı Harekatı, Yakutiye, Güncel

Kaynak: İHA

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