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Erzurum'dan Darıca'ya gelen öğrenciler hayvanat bahçesini gezdi

Erzurum'un Tekman ilçesinden Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelen 45 öğrenci hayvanat bahçesini gezdi.

22.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:30Erzurum'dan Darıca'ya gelen öğrenciler hayvanat bahçesini gezdi

'un ilçesinden 'nin ilçesine gelen 45 öğrenci hayvanat bahçesini gezdi.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Tekman Belediyesi'nin ortak organizasyonu ile Tekman'da eğitim gören 45 öğrenci Darıca'ya geldi. Öğrenciler ilk olarak Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nı gezdi. Öğrenciler, hayvanat bahçesinde keyifli anlar yaşadı. Çocuklar daha sonra Darıca Belediyesi'nin sahilde bulunan sosyal tesislerinde öğle yemeği yedi. Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Çocukların gezisi İstanbul'da devam edecek.

Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, öğrencilerin ufuklarını açmak, dünyaya bakış açılarını geliştirmek istediklerini belirterek, 'Bu etkinliğin kültürel ve eğitim anlamında çocuklara çok şey katacağına inanıyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Biz bu minik yavrularımızın, minik yüreklerindeki hayallerini daha iyi daha iyi geleceklere taşımak için her türlü katkıyı vereceğiz.' dedi.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise, 'Asıl amacımız, doğuda yaşayan çocukların bu tür organizasyonlarla batıyla olan entegrasyonlarını sağlamak. Bunun çok faydalı olduğunu görüyoruz, çocukların ufuklarını açıldığını görüyoruz.' diye konuştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise etkinliğin önemine değinerek, 'Ülkemizin her köşesinde yaşayan çocuklar bizim evladımız, canımız, ciğerimiz, onlarla birlikte vakit geçirmekten keyif alıyoruz.' dedi



Erzurum, Kocaeli, Tekman, Darıca, Güncel

Kaynak: DHA

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