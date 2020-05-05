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ERZURUM Diş hekimleri ek ödemelerini personel ile paylaştı

Diş hekimleri ek ödemelerini personel ile paylaştıERZURUM Ağız Diş Sağlığı Merkezi hekim ve klinik yardımcıları, ek ödemelerini personelle paylaştı.

05.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:08
Diş hekimleri ek ödemelerini personel ile paylaştı
ERZURUM Ağız Diş Sağlığı Merkezi hekim ve klinik yardımcıları, ek ödemelerini personelle paylaştı. Başhekim Dr. Feridun İlday, 90'a yakın hekimin katıldığı kampanyada toplanan yaklaşık 30 bin TL'yi 86 personele dağıttıklarını söyledi.
Erzurum'da 26 poliklinikte 90'a yakın diş hekimiyle hizmet veren Ağız Diş Sağlığı Merkezi, koronavirüs salgını sonrası Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla sosyal izolasyonu uygulamak için poliklinik hizmetini azalttı. Ramazan nedeniyle iftar sonrası artan hastalara hizmet için 12 hekimin görev yaptığı merkeze gelenler dezenfektan ile elleri temizlenip, ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Kayıt işlemleri yapılan hastalar, daha sonra polikliniklerde özel kıyafetleriyle çalışan hekimler tarafından muayene ediliyor.
Virüs tedbirleri altında çalışmanın sürdürüldüğü merkezde hekimler anlamlı bir çalışmaya imza attı. Merkez başhekimi Dr. Feridun İlday'ın girişimiyle hekimler, ek ödeneklerini personelle paylaşma kararı aldı. 'Biz bize yeteriz' diyen hekim ve klinik çalışanları ek ödeneklerinden ayırdıkları toplam 30 bin TL'ye yakın parayı merkezde görevli 86 personele dağıttı.
Erzurum Ağız, Diş Sağlığı Merkezi olarak hastaları mağdur etmeden gerekli koruyucu tedbirleri alarak çalıştıklarını söyleyen Başhekim Dr. Feridun İlday, "Hem halkımızı hem de kendimizi korumaya çalışıyoruz. Devletimiz özlük haklarımızı en üst seviyede tuttu. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanları ek ödemelerini en yüksek tavandan aldı. Burada hekim arkadaşlarımız hayırsever bir hareket yaptı. Hekimlerimizin ve klinik yardımcısı çalışanların büyük katkılarıyla durumu daha düşük diğer arkadaşlara yardım ettik. Aramızda topladığımız yaklaşık 30 bin TL'yi personelimize dağıttık. Bu uygulama pandemi sürecince devam edecek" diye konuştu.
GÜNDE 200'E YAKIN HASTA
Merkezin günde 24 saat hizmet verdiğini belirten İlday, "Sağlık Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda 25 olan klinik sayısını sosyal izolasyon sebebiyle azalttık. Şu an merkezin giriş katında 12 hekim arkadaşımızla hizmet veriyoruz. Ramazan sebebiyle özellikle iftar sonrası hasta sayısı artıyor. Günde 130-140 arasında olan hasta sayısı bazen 200'e ulaşabiliyor. Ama her türlü sağlık tedbiri altında vatandaşa gereken tedavi uygulanıyor" dedi. ERZURUM Diş hekimleri ek ödemelerini personel ile paylaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Güncel, Haber

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