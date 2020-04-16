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ERZURUM DIŞARI ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER EVLERİ SPOR SALONUNU ÇEVİRDİ

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra dışarı çıkmaları yasaklanan 20 yaş aldı genç ve çocuklar, evleri spor salonuna çevirdi.

16.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:34
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra dışarı çıkmaları yasaklanan 20 yaş aldı genç ve çocuklar, evleri spor salonuna çevirdi. Kimi evde Jimnastik, taekwondo, karate, boks, judo yaptı. Kimisi ise tuvalet kağıdı, tencere ve tava ile masa tenisi oynadı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkmaları yasaklandı. Erzurum 'da yasak kararına uyan çocuklar ve gençler, evlerini birer faaliyet alanı ve spor salonuna dönüştürdü. 'Evde Kal Türkiye', 'Hayat Eve Sığar' sloganları eşliğinde günlerini evde geçiren 20 yaş altı grubu sporu eve sığdırdı.
Çok sayıda spor branşında çocuklar ve sporcular evlerinde bireysel antrenmanlar yapmaya başladı. Kimi sporcular sehpalardan, oturma gruplarından faydalanırken, masa tenisçilerin bireysel antrenmanları oldukça ilginç bir görüntü oluşturdu. Masa tenisi antrenörleri Mahmut Çağlayan ve Vedat Küçükoğlu'nun antrenman programlarını evlerinde uygulayan masa tenisçiler, tuvalet kağıdı, tas, tabak ve tencere yardımı ile çalışma yaptı. Taekwondo, karate ve kick boks gibi spor branşlarında da tekmeler evde kalktı.
Boksörler de evde bireysel çalışmalar yaparken, antrenör Tarkan Girgin de, minik sporculara verdiği programla evlerinde jimnastik antrenmanı yapmalarını sağlıyor.
Bu arada Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de evde spora teşvik amacı ile ödüllü yarışma düzenledi. Sporcuların evlerinde spor yaparken, çektikleri görüntüler arasında en iyiler belirlenecek. ERZURUM DIŞARI ÇIKAMAYAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER EVLERİ SPOR SALONUNU ÇEVİRDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Genç, Güncel
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