ERZURUM Doğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacak

Doğu Anadolu Gözlemevi, 2020'de ilk ışığı alacak Erzurum
Valisi Okay Memiş
yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) inşaatında incelemelerde bulundu. İlk ışığın 2020'de alınacağını söyleyen Vali Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi
bünyesinde sadece Türkiye
'nin değil, Avrupa
'nın hatta dünyanın en önemli teleskoplarından birisi Erzurum'da yapılıyor. Burada Erzurum bilim üretecek dedi.
Vali Okay Memiş beraberinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
, Astrofizik Araştırma Uygulama Merkez
Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile birlikte kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi
'nin 3 bin 170 rakımlı Karakaya
Tepesi'nde yapımına devam edilen Doğu Anadolu Gözlemevi'nin inşaatını gezip, yetkililerden bilgi alan aldı. Gözlemevininin 2023 vizyonunun çok önemli bir projesi olduğunu belirten Okay Memiş, bölgenin aynı zamanda turistik bir lokasyon olduğunu bildirdi. Vali Memiş, Atatürk Üniversitesi bünyesinde sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve hatta dünyanın en öneli teleskoplarından biri Erzurum'da yapılıyor. Burada Erzurum bilim üretecek. Erzurum bu sayede bilim kenti olacak inşallah. Biz buranın yolunu ıslah edecez. Konaklı'dan buraya gelen teleferik hattını da bulunduğumuz alana kadar getireceğiz. Yaz- kış bu alanı kullanacağız. Hem kayak merkezi olarak hem de bilim adamlarımız için. Burası aynı zamanda turistik bir lokasyondur. Bilime, astrofiziğe, uzaya merakla bütün bilim adamlarının insanlarımız, vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi Erzurum'a çekeceğiz diye konuştu.
Kurulan 4 metre çaplı teleskopun aynı zamanda Avrupa'da kurulu en büyük çaplı teleskop olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı ise şunları söyledi
Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi'nin sağlayacağı sayısız bilimsel katkının yanı sıra aynı zamanda Erzurum'a bir 'gözlemevi şehri' unvanı kazandıracak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı ve turist şehrimize gelecek. Dünyanın gözü bu teleskopta olacak. Erzurum'un zirvesine 4 metre çapıyla Avrupa'ya konuşlandırılmış en büyük teleskopu yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sene inşaatın beton ve çelik konstrüksiyonları bitirilecek. Gözlemevi 2019'un sonunda ilk ışığını alıp astronomiye, uzay ve bilim camiasına bu teleskopu kazandırmış olacak.
Astrofizik Araştırma Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, teleskopun aynı zamanda kırmızı ötesi gözlem yapacağına işaret etti. Yeşilyaprak, Barındırdığı teknolojiler açısından, kendi sınıfında da öne çıkan bir teleskop oldu. 2023 öncesinde açılışı yaparak, ilk ışığını alarak uluslararası bir gözlemevi olduğu için dünya çapında buluşlara, keşiflere neden olacak bir Araştırma Merkezinin aslında temel unsuru ve Türkiye'nin en büyük teleskopu ve gözlemevi dedi.
Kaynak: DHA
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