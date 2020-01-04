Haberler » Güncel » Erzurum doğu'da kar 532 köy yolunu kapattı - Haber

Erzurum doğu'da kar 532 köy yolunu kapattı

Doğu'da kar 532 köy yolunu kapattıDOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzincan, Erzurum ve Muş'ta 532 köyün yolu ulaşıma kapandı.

04.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:37
Doğu'da kar 532 köy yolunu kapattı
DOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle , ve 'ta 532 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde ise ilk kar sevinci yaşandı.
Erzurum'da öğleden sonra başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışı sebebiyle 214 köyün merkezle bağlantısı kesildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu kapalı köylerde çalışma başlattı.
OLTU'DA KAR SEVİNCİ
Erzurum'a 116 kilometre uzaklıkta ve 1275 rakımda bulunan Oltu ilçesinde ilk kar sevinci yaşandı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece devam eden kar yağışında dışarı çıkarak yürüyen Oltulular, bu yıl kar yağışının geciktiğini söyledi. Araçlar üzerinde biriken karları toplayarak kartopu oynayan vatandaşlar, "Doğu Anadolu'da yaşıyoruz ama bu yıl kar yağmadı. Kar yağışını öylesine özledik ki sabaha kadar yağsa yürüyeceğiz" dediler.
Kar yağışı Erzincan'da da etkili oldu. Yağış sebebiyle il merkezi ve ilçelere bağlı 242 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 76 köy yolunun kapalı olduğu Muş'ta ekipler gece başladıkları çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı Erzurum ve Ağrı'da devam edecek.
Erzurum doğu'da kar 532 köy yolunu kapattı

Erzincan, Erzurum, Muş, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16   İlkokul öğrencisi soğuk havaya rağmen İstiklal Marşı'nı tek başına okudu - Haber
14:15   Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 124'ncü gününde - Haber
14:15   Hamsi firarda - Haber
14:14   Fethiye'deki göçmen faciasında 7 kayıp aranıyor - Haber
14:13   Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırıları sürüyor - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 14:21:42