Haberler » Güncel » Erzurum doğu'nun en soğuk kentleri erzurum ve kars oldu

Erzurum doğu'nun en soğuk kentleri erzurum ve kars oldu

Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars olduDoğu Anadolu Bölgesi'ne kış erken geldi.

03.11.2019 11:17
Doğu'nun en soğuk kentleri Erzurum ve Kars oldu
Doğu Anadolu Bölgesi'ne kış erken geldi. Cumartesi günü kar sürprizi yaşayan Erzurum ve Kars, sıfırın altında 9 dereceyle bölgenin en soğuk şehirleri oldu.
2 Kasım Cumartesi gecesi başlayan kar yağışının etkisini kaybederken, yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bölgede hava sıcaklıkları sıfırın altında ölçüldü. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ile Erzurum ve Kars'ta ölçüldü. Gece Ağrı ve Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düşerken, Erzincan sıfırın altında 4 dereceyi gördü. Iğdır'da termometreler sıfırın altında 2 dereceyi gösterirken, bölgenin tek sıcak kenti Muş oldu. Ölçümlere göre Muş'ta gece en düşük hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede hava sıcaklığının pazartesi gününden itibaren artış göstereceğini bildirdi.
BUZ TUTAN CAMLARI KAZIYARAK TEMİZLEDİLER
Cumartesi günü 5 santimetreyi geçen kar yağışının yaşandığı Erzurum'da soğuk hava sebebiyle her taraf buz tuttu. Park ve bahçelerdeki güllerin beyaza büründüğü kent merkezinde sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen vatandaşlar, buz tutan camları kazıyarak temizledi.
IĞDIR'DA SONBAHAR GÜZELLİĞİ
Bu arada Doğu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da sonbaharın güzelliği yaşanıyor. Bir taraftan sararan yaprakların hakim olduğu tabiat, öte yandan yemyeşil bitki örtüsüyle büyüleyen manzaralarla dikkat çekiyor. Iğdır sonbahar mevsimi ile büyüleyen bir güzellik kazanırken, başı her zaman karlı olan Ağrı Dağı'na yağan karların ayrı bir güzelliği de kış mevsimin gelmekte olduğunun haberini veriyor. Dört mevsimi birden bağrına basan Iğdır'da sonbahara hakim olan alaca renkler görenleri hayran bırakıyor. Bir taraftan sararan yaprakların hakim olduğu tabiat, öte yandan Ağrı Dağı, Alagöz Dağları ise beyazlara büründü.
Erzurum doğu'nun en soğuk kentleri erzurum ve kars oldu

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
12:34 Büyükada'ki 150 yıllık köşk restore edilecek
12:29 Elazığ'da duygulandıran ödül töreni
12:34 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı
12:33 Far hırsızları kamerada... İki farı 29 saniyede sökerek kaçtılar
12:32 Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
12:26 Muratpaşa'da kış hazırlığı
12:26 Kepez'in ulaşım ağı genişliyor
3.11.2019 12:35:44