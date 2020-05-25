ERZURUM Dolu kazaya sebep oldu, 5 bekçi yaralandı

Dolu kazaya sebep oldu, 5 bekçi yaralandıERZURUM'un Horasan ilçesinde görevden dönen bekçilerin bulunduğu otomobil dolu yağışı sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

25.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:30
Dolu kazaya sebep oldu, 5 bekçi yaralandı
ERZURUM'un Horasan ilçesinde görevden dönen bekçilerin bulunduğu otomobil dolu yağışı sebebiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 5 bekçi hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza Horasan-Erzurum karayolunda saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Horasan Emniyet Müdürlüğü'ne geçici olarak görevlendirilen bekçiler, Ramazan Bayramı'nın ilk günü başladıkları nöbetlerinin sona ermesiyle Erzurum'a dönmek üzere yola çıktı. Feyzullah Arda'nın kullandığı 16 SHK 17 plakalı otomobil dolu yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan yaralı bekçileri hemen peşlerinden gelen bekçileri kurtararak, olay yerine ambulans çağırdı.
Sağlık ekipleri, ambulanslarla yaralı bekçiler Feyzullah Arda, Emre Tobay, Mesut Yılmaz, Serhat Kaya, Ümmet Arslan'ı Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürdü. ERZURUM Dolu kazaya sebep oldu, 5 bekçi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Horasan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Singapur’daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye’de 8 Eylül’de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri’de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Haber
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 km uzakta ölü bulundu Haber
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 km uzakta ölü bulundu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor Haber
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Haberler››Güncel››ERZURUM Dolu kazaya sebep oldu, 5 bekçi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:27: "Termal turizmin başkentinde" sessiz bayram - Haber 10:25: EGO'nun 10 kadın şoförü trafiğe çıkmak için gün sayıyor - Haber 10:25: ERZURUM Dolu kazaya sebep oldu, 5 bekçi yaralandı - Haber 10:25: Kartpostallar hastalara "nefes" olacak - Haber 10:25: Kayseri'deki yabancı öğrenciler telekonferansla bayramlaştı - Haber 09:27: Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti - Ekonomi 09:26: Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek - Haberler 08:23: 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu - Magazin 23:34: Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı - Haber 22:59: Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu - Haber