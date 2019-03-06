Erzurum Donmak Üzere Olan Anne ve 2 Yavru Köpeği Apartman Sakinleri Kurtardı

Donmak üzere olan anne ve 2 yavru köpeği apartman sakinleri kurtardı
Kış şartlarının yoğun bir şekilde sürdüğü Erzurum
'da sokakta donma tehlikesi geçiren anne ve 2 yavru köpek için vatandaşlar alarma geçti. Soğuktan titreyen yavruları battaniyeye saran gençler ve çocuklar, aç kalan köpeklerin karnını doyurduktan sonra Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim etti. Merkez Yakutiye İlçesi
Hilalkent semtindeki 3'üncü Esentepe Sitesi A Blok'ta oturanlar, apartmanın yanındaki arazide donmak üzere olan anne ve yavrularını gördü. Apartman sakinleri, yavrularıyla birlikte soğuktan titreyen anne köpeğin yardımına koştu. Zarar görmemesi için yavrularını bir minibüsün altına saklayan anne köpek ilk önce getirilen yiyecekleri onlara yedirdi. Gençler ve çocukların zarar vermeyeceğini anlayan anne köpek, yavrularını alarak apartman sakinlerinin yanına getirdi. Yavrularının karnını doyuran anne, daha sonra soğuktan titrediklerini fark edince yalayarak onları ısıtmaya başladı. Bunu gören apartman sakinleri evden getirdiği bebek battaniyesine yavruları sararak üşümemelerini sağladı. Anne
köpeğe de süt ısıtarak getiren apartman sakinleri elleriyle yavruları beslemeyi ihmal etmedi. Anne
köpeğin sütü iştahla içmesi apartman sakinlerinin yüreğini dağladı.
Apartman sakinlerinden Alişan
Çelik, kardan ve soğuktan titreyen anne ile yavrularını görünce yanlarına koştuklarını söyledi. Anne ve yavrularının aç kalmaları ve üşümelerinin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Çelik, Anne ve yavrularına evden yiyecek getirdik. Hamsileri ilk önce yavrularına yedirdi. Sevgimizle onları ısıtmaya çalıştık. Erzurum
iklim olarak yaşanılması oldukça zor bir şehir. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derecelere düşüyor. Kimse duyarsız kalmasın, sokak hayvanlarını unutmasın dedi.
Apartmanda oturan çocukların da sevgi gösterisinde bulundukları köpeklerin donmaması için vatandaşlar, Erzurum
Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yöneticilerine bilgi verdi. Vatandaşlar, belediye ekipleri gelene kadar anne ve yavru köpeğiyle ilgilendi. Görevlilere köpekleri teslim eden vatandaşlar, huzurlu bir şekilde evlerine döndü.
Erzurum, Anne, Güncel
Kaynak: DHA