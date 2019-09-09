Erzurum düğün evi taziye evi oldu

Düğün evi taziye evi oldu
ERZURUM'un Oltu
İlçesi'nde kızı Merve'nin düğününe giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden 54 yaşındaki Turgut Arslan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Aracı kullanan oğlu Sinan, cenaze töreni boyunca babasının tabutunun başından ayrılmadı.
Olay Erzurum-Oltu karayolunun Yayla Mahallesi yakınlarında dün meydana geldi. Kızı Merve'nin Oltu ilçesi'ndeki düğününe katılmak isteyen Turgut Arslan, ailesi ve komşularıyla birlikte merke Aziziye İlçesi Dadaşkent semtinden araç konvoyuyla yola çıktı. Sinan Arslan'ın kullandığı 67 SG 125 plakalı kamyonet türü araç Yayla mahallesi yakınlarında virajı alamayarak takla attı. Aracı süren oğlunun yanında oturan 6 çocuk babası Turgut Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Sinan Arslan, amcası Cenk arslan ile birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
BABASININ TABUTU BAŞINDA BEKLEDİ
Kızının düğününe giderken hayatını kaybeden Turgut Arslan'ın cenaze namazı merkez Yakutiye İlçesi Gölbaşı semtindeki Kavak camiinde kılındı. Ailenin yakınlarının katıldığı cenaze namazında Sinan Arslan, uzun süre babasının tabutu başında bekledi. Kazayı yaralı olarak atlatan Turgut Arslan'ın kardeşi Cenk Arslan, taziye dileklerini kabul etti. Cenaze namazı sonrası Turgut Arslan'ın cenazesi toprağa verilmek Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürüldü.