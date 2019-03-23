Erzurum Düğün Salonunda Asma Tavan Çöktü, 2 Kişi Yaralandı

Düğün salonunda asma tavan çöktü, 2 kişi yaralandı
ERZURUM'da bir düğün salonunun asma tavanı çöktü, 2 kişi yaralandı.
Olay merkez Palandöken
ilçesindeki düğün salonunda meydana geldi. Bugün akşam saatlerinde yapılan bir düğüne katılan davetlilerin salondan ayrılmasının ardından salondaki asma tavan çöktü. Olay esnasında salonda çalışan düğün salonu müdürü Erkan Savaş ile çalışanlardan Ümmet Çimen yaralandı. Atatürk Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çalışanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Palandöken, Güncel
Kaynak: DHA