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ERZURUM Elektrikli arabalar yaşlıların hizmetinde

Elektrikli arabalar yaşlıların hizmetindeİÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasından sonra Erzurum'da Aziziye Belediyesi, elektrikli arabaları devreye soktu.

22.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:00
Elektrikli arabalar yaşlıların hizmetinde
İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasından sonra Erzurum 'da Aziziye Belediyesi, elektrikli arabaları devreye soktu. 2'si sürücü 6 personel, yaşlılardan gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaçlarını karşılıyor.
Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında yaşlıların sorun yaşamaması için Aziziye Belediyesi, 2 adet elektrikli araç tahsis etti. İlçe sınırları içerisinde ikamet eden 65 ve üstü engelli ile kronik hastalığı olan vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanan çalışmada 6 personel görev yapıyor. Aziziye Belediyesi Whatsapp hattı 05350190191 ve çağrı merkezi numarası 4449125 No'lu hattına gelen talepleri değerlendiren çalışanlar, yaşlıların ihtiyaçlarını temin ederek saatte 70 kilometre hız yapan elektrikli araçlarla evlerine ulaştırıyor. Özel kıyafetler, eldiven ve maske takan sürüceler vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, koronavirüsü ile mücadele kapsamında belediye ekipleri ile sürekli olarak bu ve benzeri projelerin uygulanması amacıyla sürekli olarak çalıştıklarına işaret etti. Başkan Orhan, #evdekal sloganını tam uygulanabilir hale getirmek amacında olduklarını, vatandaşların elzem olan ihtiyaçlarını karşılamada destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Orhan, "İlçe halkımızın tüm taleplerini değerlendirip hayata geçirmek azmindeyiz. Zaten yürümekte zorluk çeken engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı bu zorlukları atmaları için onlara el ayak oluyoruz. Bu projemizle hem söz konusu hastalığın yayılmasını hem de belediye olarak sosyal anlamda bir eksikliği tamamlamayı amaçladık. Özveri ile 7/24 çalışan beyaz masa birimimiz ve zabıta ekiplerimizin bu konuda gösterecekleri yoğun çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkürü borç biliyorum" dedi. ERZURUM Elektrikli arabalar yaşlıların hizmetinde

Kaynak: DHA

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ERZURUM Elektrikli arabalar yaşlıların hizmetinde
Etiketler : Aziziye, Erzurum, Güncel

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